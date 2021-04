Le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le président de Yamina se sont une nouvelle fois lundi entretenus durant près de deux heures à la résidence de la rue Balfour. A l’issue de cette rencontre, les deux hommes ont convenu d’une première rencontre entre les équipes de négociateurs des deux partis. Mais surtout, Naftali Benett a « lâché » une déclaration de poids devant les caméras : « Lors de notre entretien, j’ai dit à Binyamin Netanyahou et je le redis ici : le Likoud peut compter sur les mains de Yamina pour former un gouvernement de droite. Nous allons oeuvrer de toutes nos forces pour éviter des cinquièmes élections et nous avons beaucoup d’idées créatives pour cela. Je pourrais siéger sur le fauteuil de Premier ministre si je le voulais, mais mon but est d’éviter de nouvelles élections ». Naftali Benett a aussi insisté pour que le Likoud persuade Betzalel Smotritch à entrer dans une coalition avec Binyamin Netanyahou, condition sine qua non pour la formation d’un gouvernement de droite.

Benett a révélé qu’il y avait un parti qui avait déjà loué les services de conseillers et de stratèges pour des cinquièmes élections et a appelé.

Lors de cet entretien, le Premier ministre aurait demandé à Naftali Benett de montrer de manière claire qu’il n’ira qu’avec la droite, ce qui faciliterait les négociations avec d’autres partis ou personnalités pour la formation d’une coalition de droite.

Vidéo :

Photo Yonatan Sindel / Flash 90