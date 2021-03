Au nom de la Liste arabe (plus tellement ) unifiée, Aïda Toumah-Suleiman a annoncé deux des sujets qui devront obligatoirement être évoqués avec les partis qui voudront obtenir le soutien de la liste auprès du président de l’Etat pour la désignation du candidat au poste de Premier ministre : la « question palestinienne » et la fin de « l’occupation ». La députée a rajouté : « Quiconque voudra obtenir notre recommandation devra obligatoirement s’éloigner de Binyamin Netanyahou – de l’homme comme de sa politique – et se rapprocher de nous ».

Un écueil de plus dans la formation d’une coalition « anti-Netanyahou » qui devrait avoir un semblant d’homogénéité et de stabilité.

