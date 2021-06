La perspective d’un départ de Binyamin Netanyahou de la rue Balfour ne réjouit pas seulement le camp « anti-Bibi » dans toutes ses composantes et toutes les organisations qui manifestent depuis des mois. Le sénateur d’extrême gauche du Vermont, Bernie Sanders, a exprimé sa satisfaction et à résumé la situation politique qui se dessine en Israël : « Il s’agit effectivement d’une coalition bizarre mais je ne prendrai pas le deuil du départ de Binyamin Netanyahou. J’espère qu’il y a aura en Israël un gouvernement avec lequel nous pourrons mieux travailler ». Un voeu de gouvernement israélien docile sans doute partagé à Bruxelles et Ramallah…

Photo Wikipedia