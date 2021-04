Coalition du « changement « : la Parti travailliste monte les enchères

Le député travailliste Omer Bar-Lev a fait comprendre dimanche que le chemin vers un gouvernement ne sera pas facile. Il a déclaré que le Parti travailliste ne sera en aucun cas la « cinquième roue du gouvernement » ni « une feuille de vigne dans un gouvernement de droite », ayant autant de députés que Yamin et Israël Beiteinou, et un de plus que Tikva ‘Hadasha. Pour cela, il a annoncé que la présidente du parti, Meirav Michaeli devra obligatoirement être nommée à l’un des trois postes ministériels suivants, par ordre de priorité : la Défense, les Finances ou les Affaires étrangères. Trois scénarios à faire frémir…

Il a également exprimé son accord à un soutien des partis arabes au gouvernement « d’union nationale » qui se tisse, estimant que les craintes d’obstacles de partis arabes à des décisions sécuritaires d’un gouvernement israélien sont infondées…

Le député a aussi évoqué la situation à Jérusalem et a lui-aussi immoralement renvoyé dos-à-dos les agresseurs et les agressés : « Il est inacceptable que des Juifs tabassent des Arabes et que des Arabes tabassent des Juifs. La police et le Shin Bet doivent empêcher cela ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90