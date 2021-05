La coalition patchwork Benett-Lapid n’est pas encore formée que déjà éclate une guerre entre Avigdor Lieberman et Benny Gantz. Ce dernier n’est pas satisfait de la part qu’il reçoit dans le gouvernement en formation et exige le ministère de l’Agriculture pour Alon Schuster ainsi qu’une place de plus dans le cabinet politico-sécuritaire et une place supplémentaire dans la commission de nomination des juges.

Mais le ministère de l’Agriculture a été promis à Israël Beiteinou ! Benny Gantz a jeté un pavé dans la mare mercredi en déclarant à propos de cette dissension que « le gouvernement de changement n’est pas encore chose faite », alors qu’Avigdor Lieberman souhaite que le nouveau gouvernement soit présenté mercredi déjà. Benny Gantz estime que son parti mérite plus que les autres car étant le deuxième en importance après Yesh Atid. Il a rappelé qu’il a déjà fait une énorme concession en renonçant au poste de Premier ministre afin de permettre la formation d’un gouvernement de « changement ».

Lors de la séance du parti Israël Beiteinou, Avigdor Lieberman a révélé un fait qui ne manquera pas de mettre Benny Gantz dans l’embarras : « On nous a proposé deux ministères (hormis celui des Finances) : celui du Développement de la Galilée et du Néguev et celui de l’Agriculture. Concernant ce dernier, la réunion s’était déroulée en présence de délégués de Bleu-Blanc qui avaient exprimé leur accord à une renonciation à ce ministère ».

Avigdor Lieberman a ensuite attaqué Benny Gantz par allusion claire : « Il y a soudain une ‘guerre sainte’ à propos du ministère de l’Agriculture. Ne serait-ce pas un prétexte ? Quelqu’un se prépare-t-il un alibi ? cela est très étrange. Quelqu’un cherche à dissoudre le bloc du changement à propos du ministère de l’Agriculture ou du Développement du Néguev et de la Galilée ? »

Lieberman a réaffirmé qu’une fois les accords de coalition conclus et signés, il y a pas à revenir en arrière. Dans cette même idée, il a également exclu de renoncer au ministère du Développement de la Galilée et du Néguev demandé par Yamina pour Ayelet Shaked.

Petit aperçu de ce qui se passera si un tel gouvernement « d’union et de guérison » devait voir le jour…

