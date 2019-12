Pour la première fois depuis les élections du mois de septembre dernier, des divergences apparaissent au grand jour à Israël Beiteinou quant aux décisions à prendre très bientôt, et des députés « osent » faire pression sur le président du parti Avigdor Lieberman.

A neuf jours de la fin du mandat de la Knesset pour former un gouvernement, les députés Oded Forer (n°2) et Hamed Amar (n°6) ont rencontré Avigdor Lieberman mardi matin et lui ont demandé d’abandonner ses exigences de gouvernement d’union à tout prix et d’aller plutôt vers un gouvernement de droite. Ils rappellent les menaces proférées par leur président, de rallier l’un des deux camps pour « punir » celui qui aura été le plus intransigeant entre le Likoud et Bleu-Blanc. Oded Forer estime que c’est le moment: « Israël Beietinou avait prévenu qu’il y aurait un prix à payer pour ceux qui refuseront un gouvernement d’union. C’est le moment de mettre les menaces à exécution. Bleu-Blanc et Yaïr Lapid doivent comprendre que s’ils continuent à dire non à toutes les propositions d’union, la seule alternative pour éviter de nouvelles élections sera de former un gouvernement de droite, car au-dessus de tout il y a un pays à gérer ».

De son côté Hamed Amar a dit: « Après que nous ayons vu la collaboration entre Bleu-Blanc et Ahmad Tibi en commission des Finances pour accorder des budgets aux partis orthodoxes il est clair que ce parti est déjà en campagne pour de nouvelles élections.

Comme il est d’usage dans ce parti, la décision en dernier ressort appartiendra au seul Avigdor Lieberman. Réagissant à la publication de ces informations, l’ancien ministre de la Défense a dit « comprendre les sentiments qui s’expriment au sein de son parti ». Il n’a pas ouvertement repoussé l’option de rallier un gouvernement de droite, se contentant de dire: « Je ne sais pas ce qui est le plus grave, un gouvernement restreint de droite ou de nouvelles élections ».

Mardi soir, une nouvelle « utlime rencontre » aura lieu à la Kirya à Tel-Aviv entre Binyamin Netanyahou et Benny Gantz.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90