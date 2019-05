A quatre jours de la fin du second délai accordé à Binyamin Netanyahou pour former son gouvernement, les positions d’Avigdor Lieberman et des partis orthodoxes semblent définitivement inconciliables à propos de la loi de conscription à Tsahal. A moins d’un changement de dernière minute, Israël risque de se diriger vers de nouvelles élections, pour la première fois de son existence.

Le président d’Israël Beiteinou l’a répété samedi soir: « Si nos exigences ne sont pas acceptées, nous retournerons aux urnes, mais nous ne tolérerons aucune modification à la loi de conscription à Tsahal telle qu’elle a été votée. Le peuple décidera s’il veut un gouvernement de droite ou un gouvernement orthodoxe ». Il a rappelé que le texte avait été accepté en son temps par les partis orthodoxes. Avigdor Lieberman a également reproché au Likoud de s’acharner contre lui et de l’accuser d’être responsable du blocage actuel au lieu de faire pression sur les partis orthodoxes afin qu’ils assouplissent leur position.

Du côté de Yahadout Hatorah et Shass on dénonce la « mauvaise foi » d’Avigdor Lieberman et on rappelle que si ces deux partis avaient effectivement laissé voter la loi de conscription en première lecture ils avaient émis comme condition que des modifications y seraient ensuite apportées en commission en prévision des 2e et 3e lectures. « Nous n’avons pas changé nos positions », indique-t-on dans les deux partis orthodoxes.

Les dirigeants de Yahadout Hatorah accusent Avigdor Lieberman de se servir de cette loi comme prétexte pour empêcher la constitution d’un gouvernement de droite et se demandent s’il ne tente pas de chercher une formule d’un gouvernement sans la présence des partis orthodoxes.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90