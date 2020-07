Après la grave crise survenue au sein de la coalition suite au vote sur l’interdiction des thérapies de conversion pour les mineurs homosexuels, le président de Shass Arié Dery estime que la coalition « est au bord du précipice, sans exagérer aucunement ».

Il a lancé un appel au calme et à la raison en soulignant que le pays ne peut pas se permettre le luxe d’une paralysie politique alors qu’il est embourbé dans une grave crise sanitaire, économique et sociale. Le ministre de l’Intérieur estime également que le Likoud et Bleu-Blanc peuvent résoudre leur différend concernant le budget, et le plus vite sera le mieux. Arié Dery a notamment déclaré : « Il est temps de faire preuve de sens des responsabilités et de cesser les bouderies. Il ne faut en aucun cas permettre la dissolution de cette coalition et la tenue de nouvelles élections. La population ne pardonnera pas à celui qui aura provoqué des élections en pleine crise du Corona. Shass soutiendra toute entente entre le Likoud et Bleu-Blanc, dans le cadre de son sens des responsabilités nationales. Unissions nos efforts pour surmonter cette difficile période ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90