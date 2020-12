A la veille d’une journée décisive et alors que les difficiles tractations se poursuivent entre le Likoud et Bleu-Blanc, le ministre de l’Intérieur Arié Dery a lancé un appel à Binyamin Netanyahou et Benny Gantz les exhortant à trouver un compromis et éviter de nouvelles élections dans les mois qui viennent : « Il nous est absolument interdit de nous rendre aux urnes dans les mois qui viennent. Nous nous mesurons au virus du Corona, la courbe remonte, de nouvelles restrictions sont à prévoir et il y a urgence à venir en aide à l’économie. Je demande instamment à Binyamin Netanyahou et à Benny Gantz de tout faire pour éviter de nouvelles élections et de permettre au gouvernement de continuer à travailler pour le bien de la population ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90