D’après la chaine d’information américaine CNN, l’administration Biden fait pression sur les Etats arabes pour qu’ils interviennent auprès du Hamas afin de le convaincre d’accepter la proposition d’accord pour la libération des otages et un cessez-le-feu dans la Bande de Gaza.

Ainsi, le Qatar aurait menacé d’expulsion les chefs du Hamas qui se trouvent sur son sol si l’organisation terroriste s’obstinait à refuser l’accord.

De son côté le Hamas réclame de solides garanties pour s’assurer qu’Israël ne reprendra pas les combats après la signature de l’accord. Yahya Sinouar, quant à lui, a affirmé que ”le Hamas ne déposera jamais les armes”. Le chef terroriste pense que plus la guerre dure, plus la légitimité d’Israël est affaiblie et compte sur la pression internationale pour sortir vainqueur de ce conflit.