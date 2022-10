Une délégation des Etats-Unis vient d’atterrir en Israël. Dans le cadre de ce voyage, initié par le ministère de l’Economie et de l’Industrie et le ministère de l’Environnement, les spécialistes américains comptent étudier les méthodes employées par les experts israéliens pour procéder au recyclage des eaux usées. Ce déplacement a été organisé suite à la crise climatique, aux vagues de chaleur extrême et à l’assèchement des sources d’eau potable qui touchent leur pays.