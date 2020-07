Clean Beach est un groupe de plus de 200 bénévoles, créé à Bat Yam en octobre 2019 par un jeune olé hadash, Samuel Guelem, trois mois après son ayah avec le Keren Layedidout.

Son groupe est composé d’olim et de tsabarim de Bat Yam et les villes périphériques. Après avoir effectué une cartographie, un état des lieux ainsi qu’un diagnostic des plages, le groupe a mis en place après le confinement une collecte hebdomadaire des déchets sur les plages de Bat Yam, le vendredi matin et le dimanche soir. Les associations Masa Israël et GL Israël Ron-Arad, tout comme des écoles de Bat Yam se sont déjà associées à son action. L’objectif du groupe étant également l’éducation préventive du public à la protection du littoral, il a donc mis en place des ateliers et des conférences pour ses membres. Le groupe Clean Beach entretient de très bon rapports avec la municipalité de Bat Yam qui lui a déjà fourni du matériel pour le nettoyage des plages et mis à disposition ponctuellement une salle, grâce aux responsables francophones de la ville Odely Cohen et Benjamin Fellous.

Par ailleurs, la mairie devait organiser un événement en mai dernier en partenariat avec Clean Beach, reporté en raison du Coronavirus. La force du groupe Clean Beach réside dans le fait qu’il soit apolitique et intergénérationnel. Son initiative remporte un tel succès que récemment, le Président Reuven Rivlin sur son profil Facebook a salué la municipalité de Bat Yam pour son engagement à garder les plages propres.

Rejoignez le groupe Clean Beach sur Facebook !

Vous pouvez également par un don encourager leur action pour l’acquisition de matériel.

Si vous voulez faire un don pour soutenir le groupe Clean Beach, voici le lien :

https://giveback.co.il/project/57750?utm_source=facebook_post_14_05&utm_medium=facebook&utm_campaign=GB_clean_beach_57750 »