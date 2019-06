Il y a un État reconnu par l’ONU depuis 1948, Israël, et il n’y a pas d’Etat de Palestine. L’ONU a donné à l’Autorité Palestinienne un statut d’observateur et non pas celui d’un État. Les Palestiniens ne veulent commencer à négocier que si on accède d’abord à toutes leurs exigences !

Ce sont l’Europe et les États européens qui financent les « salaires et les pensions « des terroristes emprisonnés par Israël ! Et il n’est opéré aucun contrôle sur la destination des aides collectées par les dirigeants. Israël est un pays démocratique , un véritable exemple pour tous les pays.

Écoutez Goasguen qui est un ami sincère d’Israël parce qu’il est un homme lucide et courageux.