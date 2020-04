Le virus du Corona a fait une victime de plus dans la communauté juive de France: Claude Barouch, président de l’Union des patrons et professionnels juifs de France (UPJF) est décédé des suites du virus contre lequel il a combattu durant cinq semaines. Il était âgé de 72 ans. Il fut un militant juif et sioniste ardent ainsi qu’un infatigable défenseur de l’Etat juif. Il était notamment connu pour son franc-parler, dénonçant sans langue de bois les compromissions des responsables politiques français avec l’islamisme ou la désinformation anti-israélienne des médias français.

Le député français Meyer Habib, qui comptait parmi ses amis a exprimé sa peine: « C’est avec une peine immense en cette sortie de Shabbat que j’apprends la disparition de Claude Barouch, président-fondateur de l’UPJF. Je le savais malade, atteint du Coronavirus. Il se battait comme un lion. Le 24 mars encore, il m’a rappelé. J’ai manqué son appel, ai tenté de le joindre sans succès. La nuit dernière, il a succombé en cette nuit de Shabbat, Rosh Hodesh Iyar. Quelle tristesse. Quelle perte. Claude était un ami, un frère, un compagnon de lutte. C’était un militant né, un organisateur hors pair, un homme de coeur et d’esprit, toujours disponible et à l’écoute. Homme d’action, manager d’exception, soucieux d’autrui, Claude faisait le bien sans ménager ses efforts, toujours animé par la seule volonté d’aider, d’être utile. Il y a quelques semaines encore, il se démenait pour sauver Actu J. Sioniste passionné, républicain, amoureux d’Israël et de la France, il était très apprécié de la classe politique pour la finesse, la pertinence et la justesse de ses idées. Claude était un homme de souffle, d’âme, d’esprit. Un ‘Mensch’, un géant. C’était l’un des plus grands dirigeants de la communauté juive de France. Nous perdons l’un des meilleurs d’entre nous (…). Shalom Claude, shalom haver. Tu me manques déjà ».

Depuis l’annonce de son décès, les hommages affluent de la part de personnalités juives comme non-juives qui soulignent son humanisme, sa recherche constante de la vérité, sa combativité, sa convivialité et son dévouement pour la cause juive et sioniste.

Photo Illustration