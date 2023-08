L’institut World of Statistics a publié aujourd’hui le classement des villes dans le monde où il est le plus facile de développer une start-up. Le classement a été réalisé sur la base de l’évaluation des facteurs suivants: performance, financement, connectivité, portée sur le marché, connaissances, talent et expérience.

Israël est dans le top 10 avec Tel Aviv qui se trouve à la 7e position:

San Francisco New York Londres Boston Pékin Los Angeles Tel Aviv Shanghaï Seattle Seoul

Paris arrive en 15e position de ce classement qui est clôturé par Bombay (39e) et Münich (40e).