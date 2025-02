Selon le classement Forbes – US News, Israël fait partie des 10 premières puissances mondiales.

L’Etat hébreu se trouve à la 10e place sur 195 pays, derrière l’Arabie Saoudite, le Japon et la France.

Le classement se base sur la puissance politique, économique et militaire, ainsi que sur les alliances internationales. L’indice est basé sur cinq critères : un leadership fort, l’influence économique et politique, les alliances internationales et la capacité militaire. Il a été développé par le Groupe BAV en collaboration avec l’Université de Pennsylvanie.

Il témoigne de l’influence prépondérante d’Israël dans le domaine de l’innovation, avec des entreprises technologiques de premier plan et des solutions avancées dans les domaines de la sécurité et de la cybersécurité.

Parallèlement, Israël continue d’élargir ses alliances internationales et de maintenir une forte capacité de défense, ce qui lui confère une position importante sur la scène mondiale.

Top 10 des Etats les plus puissants (sur 195):