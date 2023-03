Le 20 mars a été proclamé journée mondiale du bonheur par l’Assemblée générale des Nations Unies par une résolution datant de juillet 2012.

Ainsi l’Organisation des Nations unies reconnait le bonheur et le bien-être comme une aspiration universelle et pense que le bonheur devrait être pris en compte comme un objectif politique.

A cette occasion, un classement des pays les plus heureux au monde a été publié. Et Israël se hisse à la 4e place! Une des raisons avancées par les psychologues sociaux est que l’entraide, le bénévolat et les actes de gentillesse favorisent le bonheur. Et dans ces domaines, la société israélienne se démarque particulièrement.

La France, quant à elle, ne fait même pas partie des 20 premiers pays publiés:

L’étude s’est appuyée sur six thématiques précises afin de jauger le niveau de bonheur, à savoir le soutien social, le revenu, la santé, la liberté, la générosité et l’absence de corruption.

Pour la sixième année consécutive, la Finlande conserve la tête du classement. En queue de classement, se trouve l’Afghanistan et le Liban.

1. Finlande

2. Danemark

3. Islande

4. Israël

5. Pays-Bas

6. Suède

7. Norvège

8. Suisse

9. Luxembourg

10. Nouvelle-Zélande

11. Autriche

12. Australie

13. Canada

14. Irlande

15. Etats-Unis

16. Allemagne

17. Belgique

18. République Tchèque

19. Royaume-Uni

20. Lituanie