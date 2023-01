US News et World Report ont publié le classement des 25 pays les plus puissants au monde de l’année 2022. Les critères pris en compte sont politiques, économiques et militaires.

En première position, on trouve les Etats-Unis, »la puissance économique et militaire la plus importante au monde » soulignant »son empreinte culturelle à travers le monde avec en premier lieu sa culture populaire qui s’exprime à travers la musique, les films et la télévision ».

En seconde position: la Chine qui est la deuxième puissance économique au monde.

La Russie se place sur la troisième marche du podium. US News rappelle que la Russie est une des plus grandes puissances économiques au monde grâce à ses ressources en pétrole et en gaz.

Israël occupe la très honorable 10e place. US News insiste sur le fait que malgré sa petite taille, l’Etat hébreu joue un rôle central dans le monde. Israël possède une économie avancée technologiquement. Le rapport d’US News met aussi en avant le rôle prédominant que joue Israël pour les Juifs du monde entier. Par ailleurs, il rappelle le conflit israélo-palestinien et ajoute qu’Israël »est accusé de transgresser les droits de l’Homme ».

La France, quant à elle, est en 7e position de ce classement. Elle fait partie des Etats les plus influents politiquement et contribue largement à l’économie mondiale surtout dans les domaines de la science et de la culture. Elle est aussi l’un des pays les plus touristiques au monde et l’un des plus grands exportateurs d’armes.

Voici le classement des 25 pays les plus puissants au monde d’après le rapport d’US News:

1.Etats-Unis

2. Chine

3. Russie

4. Allemagne

5. Angleterre

6. Corée du Sud

7. France

8. Japon

9. Emirats arabes unis

10. Israël

11. Arabie Saoudite

12. Canada

13. Inde

14. Ukraine

15. Italie

16. Australie

17. Turquie

18. Iran

19. Espagne

20. Suisse

21. Brésil

22. Suède

23. Qatar

24. Hollande

25. Belgique