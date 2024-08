Le classement de Shanghaï qui liste, chaque année, les 500 meilleures universités du monde a été publié aujourd’hui (jeudi). Il est considéré comme l’un des plus fiables dans le domaine académique. 2500 établissements supérieurs sont passés au crible sur la base de critères comme la qualité de la recherche, le nombre de membres de l’équipe pédagogique et des anciens élèves qui ont reçu des Prix Nobel, des médailles Fields, la fréquence des publications dans les revues les plus importantes.

Trois universités israéliennes figurent dans le top 100. La première est l’institut Weizman de Rehovot qui se trouve à la 69e place du classement (il perd une place par rapport à l’année dernière). Ensuite, l’Université hébraïque de Jérusalem, qui gagne 5 places, et se hisse à la 81e place du classement. Et enfin, le Technion qui est 85e soit 6 places de moins que l’année dernière. Notons que le Technion est classé 11e sur la liste des meilleurs universités technologiques dans le monde.

En tête de ce classement de Shanghaï se trouvent des universités américaines: Harvard est numéro 1 puis Stanford. Quatre universités françaises sont dans le top 100 de ce classement: Paris-Saclay (12e), Paris Sciences Lettres (33e), Sorbonne Université (41e), et Paris Cité (60e).