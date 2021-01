Le chaîne économique Bloomberg a établi un classement sur 53 pays parmi les plus riches selon la manière de se mesurer au virus du Corona. Trois critères ont été utilisés : le taux de résilience, le nombre de nouveaux malades mensuels par 100.000 habitants et le taux mensuel de mortalité sur 100.000 habitants. Israël est classé en 15e position avec indication vers le haut. Israël est précédé par la Nouvelle-Zélande, Singapour, l’Australie, Taïwan, la Chine, la Norvège, la Finlande le Japon, Hong-Kong, le Vietnam, les Emirats Arabes unis, la Corée du Sud, le Canada et la Thaïlande. La France est 19e, la Grande-Bretagne 32e, Les Etats-Unis 35e, l’Allemagne 36e. La lanterne rouge revient au Mexique.

Photo Illustration