En pleine campagne électorale, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a rudement taclé le ministre de Transports Betzalel Smotritch. En recevant une délégation de 41 membres démocrates du Congrès américain il s’est lancé dans une attaque en règle contre Betzalel Smotritch. Voulant réfuter les stéréotypes dont souffre Israël, accusé d’être un « Etat raciste, homophobe, anti-arabe et anti-paix », le Premier ministre a rajouté une autre accusation selon lui, celle de vouloir instaurer un « Etat-halakha ». Il s’est alors servi des derniers propos de Betzalel Smotritch, sans le nommer: « ‘Etat-halakha’!! Vous entendez?? C’est le nouvel épisode. La preuve? Un membre de notre coalition, pas du Likoud mais d’un autre parti, a dit qu’Israël sera un ‘Etat-halakha’. Ce sont tout simplement des stupidités, c’est ridicule et c’est du ‘bullshit' »!

Et pour flatter les représentants démocrates, Binyamin Netanyahou a rappelé qu’au contraire, Israël adopte les valeurs universelles, citant la nomination d’un ministre de la Justice homosexuel, Amir Ohana, qui prépare une loi d’égalité dans le droit d’adoption quel que soient les tendances sexuelles des parents.

Il faut tout de même rappeler que Betzalel Smotritch n’a pas appelé à l’instauration d’un Etat-Halakha mais a uniquement dit qu’il s’agissait d’un souhait qu’il n’est pas possible de concrétiser car la société israélienne est très hétérogène.

Betzalel Smotritch: « Binyamin Netanyahou méprise les Juifs croyants »

Le ministre des Transports a vivement réagi aux propos émis par le Premier ministre devant les délégués démocrates du Congrès américain: « Dans un anglais choisi et élégant comme il aime à le faire, le Premier ministre s’est permis de me critiquer à propos de ce que j’ai dit, et a voulu faire comprendre à son auditoire que le rêve de tout juif croyant serait des futilités complètes et quelque chose de ridicule. Je le dis tout de suite: je pardonne. Mais qu’il soit clair: Bibi ne m’a pas méprisé personnellement mais il a offensé tout Juif croyant. Ses calculs sont uniquement électoralistes sans aucune once de vérité liée au judaïsme. Cela a été ainsi, c’est ainsi et ce le sera toujours ».

Dans le même volet, dans l’après-midi de mercredi, Ayelet Shaked avait dénoncé les attaques dont est l’objet la Droite Unie de la part de hauts responsables du Likoud. Elle réagissait notamment aux propos de la ministre Guila Gamliel qui avait qualifié la Droite Unie de « parti de maîtres-chanteurs ». « Au lieu de tout faire pur agrandir le bloc de droite, le Likoud d’attaque à ses partenaires naturels » a reproché la cheffe de la Droite Unie.

Photo Tomer Neuberg / Flash 90