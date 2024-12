Les sirènes ont retenti dans la nuit de vendredi à Shabbat, vers 2 heures du matin, à Jérusalem, et dans un certain nombre de localités de la région de Judée, de la mer Morte et du nord du Néguev, en raison du lancement d’un missile effectué par les Houtis depuis le Yémen.

L’armée israélienne a indiqué que le missile avait été intercepté avant de pénétrer dans l’espace aérien du pays. Il s’agit du cinquième lancement nocturne effectué par les Houthis en une semaine, mais cette fois, les sirènes ont retenti dans la région de Jérusalem.