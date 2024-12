Les sirènes ont retenti dans l’après-midi dans le sud d’Israël, près de la bande de Gaza, et cinq roquettes ont été tirées par des terroristes sur la ville de Sderot depuis la zone où l’armée israélienne opère dans le nord de la bande de Gaza.

Deux des roquettes ont été interceptées et les autres sont tombées dans des zones non habitées. Fort heureusement, on ne déplore aucune victime.

La police a annoncé que ses hommes opéraient à Sderot et des pompiers de la région de Lah’ish sont intervenus dans trois secteurs de la ville – dans deux d’entre eux, des éclats sont tombés et dans le troisième, une roquette s’est abattue dans une zone non inhabitée.