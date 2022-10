Un terroriste au volant de sa voiture a renversé et blessé cinq jeunes Israéliens sur deux carrefours de la vallée du Jourdain. Deux d’entre eux sont assez sérieusement atteints et les trois autres n’ont été fort heureusement que légèrement touchés. D’après les informations communiquées par la police, l’assaillant est d’abord arrivé au croisement de Nabi Moussa où il a heurté plusieurs jeunes. Il a ensuite poursuivi sa route jusqu’au carrefour d’Almog où il a renversé un autre Israélien.

Un policier et un agent de la sécurité sont intervenus sur les lieux et ont neutralisé le terroriste au carrefour d’Almog. Il s’agit d’un Palestinien de 49 ans, résident d’un village arabe situé près de Maalé Adoumim.

Des auxiliaires médicaux se sont occupés des blessés sur place avant de les faire transporter vers les hôpitaux Shaarei Tsedek et Hadassah Har Hatsofim (Mont Scopus) de Jérusalem.

Le porte-parole de Tsahal a précisé: « Suite aux informations sur un attentat à la voiture bélier, (nous précisons que) un terroriste a accéléré en direction de forces de Tsahal se trouvant à un arrêt d’autobus près du croisement de Nabi Moussa puis a poursuivi sa course et a accéléré une nouvelle fois vers des forces de Tsahal, près du carrefour d’Almog. Des combattants de Tsahal ont ouvert le feu dans sa direction alors qu’il tentait de prendre la fuite. Un policier et un civil ont tiré et l’ont neutralisé ».