Changement radical de cap en vue à la CIA. Le prochain directeur de l’agence sera William J. Burns, ancien secrétaire d’Etat adjoint, diplomate depuis 33 ans dans des administrations démocrates et républicaines et actuellement président du « Carnegie Endowment for International Peace » un cercle de réflexion sur les relations internationales.

Sur le plan du Proche-Orient, l’orientation du futur directeur de la CIA est claire. Il a toujours été très critique envers les dirigeants égyptiens et saoudiens mais au contraire indulgent envers les Frères Musulmans et l’Iran. C’est lui qui avait été l’émissaire de Barack Obama pour établir un canal de liens secrets avec le régime iranien en vue des pourparlers sur le programme nucléaire. Il avait notamment été aidé par Jake Sullivan, un autre proche de Barack Obama et qui a été nommé par Joe Biden comme le prochain conseiller à la Sécurité nationale. La direction est donc sans ambigüité.

Sur le conflit israélo-palestinien il n’y a pas de doute non plus : William J. Burns est proche des organisations d’extrême gauche israéliennes, il est partisan de la création d’un Etat ‘palestinien’ et a été très critique du « Plan du siècle » initié par l’Administration Trump, l’accusant d’avoir « abandonné » les « Palestiniens ».

Une raison de plus pour que le prochain interlocuteur israélien des Etats-Unis soit un homme fort et expérimenté…

Photo Wikipedia