Une cellule terroriste iranienne projetait un attentat contre des Israéliens sur le territoire chypriote. Un travail d’équipe entre le Mossad et les autorités locales a permis de le déjouer.

Les forces de sécurité et les forces de l’ordre chypriotes, en coopération avec le Mossad, ont contrecarré un projet terroriste iranien d’attaques contre des cibles israéliennes et juives à Chypre.

Grâce à l’action antiterroriste et à l’arrestation de la cellule par les services de sécurité chypriotes, de nombreuses informations ont été obtenues. Elles ont permis de découvrir les terroristes, leur mode opératoire, les cibles de l’attaque et de mettre à jour le projet iranien de tuer des innocents à Chypre et ailleurs.

”Depuis l’attaque terroriste meurtrière du Hamas le 7 octobre, le régime iranien a intensifié ses efforts pour promouvoir le terrorisme dans le monde. L’Iran n’hésite pas à utiliser tous les moyens pour atteindre ses objectifs criminels”, a déclaré le bureau du Premier ministre. ”Le Mossad, en collaboration avec ses organisations partenaires de renseignement et de sécurité, continue de mener des actions constantes et variées pour vaincre les menaces terroristes de l’Iran et de ses mandataires, et pour défendre l’État d’Israël et ses citoyens, ainsi que le peuple juif dans le monde entier”.

