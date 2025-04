Quatre ans après un drame similaire qui avait coûté la vie à une famille de 5 Israéliens, une cabine téléphérique est tombée hier (jeudi 17 avril) près de Naples en Italie.

Le drame s’est produit dans l’après-midi et a concerné deux cabines avec des passagers à bord. Un cabine était proche du sol et de la ville, une seconde se trouvait au-dessus d’un précipice au mont Faito.

Les 11 passagers de la première cabine ont rapidement été secourus alors que leur cabine était sur le point de se détacher mais les mauvaises conditions climatiques ont empêché les secours de venir en aide aux 5 passagers de la seconde cabine qui a chuté quand le cable qui la tenait a cédé.

Quatre personnes ont été tuées dont une Israélienne. Son compagnon a été grièvement blessé et se trouve en soins intensifs. Il est le seul survivant dans cette cabine.

« Le téléphérique a rouvert il y a 10 jours avec toutes les conditions de sécurité requises par la réglementation. Ce qui s’est passé aujourd’hui est une tragédie inimaginable, imprévisible, sur laquelle il faudra bien sûr faire la clarté », a déclaré Umberto de Gregorio, le président de la société gestionnaire du téléphérique.

« J’exprime mes plus sincères condoléances, au nom de la Ville Métropolitaine de Naples et en mon nom propre, pour les victimes de la tragédie » a de son côté déclaré le maire de la ville de Naples, Gaetano Manfred.

La Première ministre, Giorgia Meloni, en déplacement à Washington, a souhaité « exprimer au nom du gouvernement italien et en son nom personnel, sa proximité et ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et aux blessés », selon un communiqué de son cabinet.