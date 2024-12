Le docteur en économie Daniel Gugenheim, revient sur les questions économiques qui ont occupé la presse israélienne cette semaine. Le changement de régime en Syrie, l’investissement dans les sicav israéliennes, dans la pierre ou dans des sociétés cotées en bourse qui construisent des appartements pour les louer. Et puis les start-up israéliennes qui en 2024 ont réalisé plus de 10 milliards d’exit du jamais vu et ce malgré la guerre qui continue…