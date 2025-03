Selon lui, seule la combinaison de ces deux principes permettra l’adoption d’une loi sur le recrutement avec un large consensus national, ce qui entraînera l’incorporation de milliers d’orthodoxes en tant que combattants et soutiens aux forces armées au sein de Tsahal, soulignant l’échec de l’envoi de plus de 10000 ordres d’incorporation. « Tsahal a besoin d’un renfort en personnel, tant dans les forces régulières que dans la réserve, et toutes les tentatives précédentes, y compris l’envoi unilatéral d’ordres d’incorporation, ont échoué. Cela a conduit à une situation préoccupante où seuls quelques pourcents des orthodoxes s’enrôlent », a-t-il souligné.

Katz a également réagi aux critiques formulées contre son approche et a déclaré : « Ceux qui préfèrent attaquer et diviser au lieu de rassembler, d’unir et de trouver une véritable solution ne seront pas mes partenaires. Ce sont les positions que j’exprime partout, et toute tentative de les déformer ou de les falsifier échouera ».