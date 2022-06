Un premier sondage pour la station de radio 103FM a été réalisé à la suite de la décision de Bennett et Lapid de dissoudre la Knesset.

Force est de constater que pour le moment, la situation semble toujours bloquée puisque le bloc Netanyahou obtiendrait 59 députés et celui de la coalition actuelle 55.

Meretz disparaitrait de la Knesset. Au sein du parti d’extrême-gauche, on sent déjà la menace pointer. Le chef du parti et ministre de la Santé, Nitzan Horowitz, a tenu, ce matin, a rappeler que Meretz n’était en aucune façon à l’origine de la chute du gouvernement. Il fait porter la responsabilité aux députés de Yamina.

Le parti de Betsalel Smotrich et Itamar Ben Gvir conserve sa position de troisième force politique du pays et Yesh Atid de Yaïr Lapid gagne trois sièges par rapport aux dernières élections, selon ce sondage.

Notons aussi le score de Yamina de Naftali Bennett qui est au plus haut dans ce sondage par rapport aux sondages précédents.

Certains analystes politiques appellent à prendre ce sondage avec prudence. Il a été réalisé très près de l’annonce de la dissolution de la Knesset et ne pourrait donc pas refléter une image complète des tendances au sein de l’électorat israélien.