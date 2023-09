La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Les images sont insoutenables, on y voit plusieurs adolescents passer à tabac un jeune de leur âge. Ce dernier supplie, mais les coups pleuvent avec une violence inouïe accompagnés d’insultes. Les faits se sont déroulés dans un jardin public à Petah Tikva.

Dès cette nuit, quatre des agresseurs ont été interpellés, tirés de leur lit vers 3h du matin. Ils ont entre 15 et 17 ans.

D’après les premiers éléments de l’enquête, le groupe menait une expédition de vengeance contre leur victime qui aurait participé un peu plus tôt à l’agression d’un de leurs amis. Dans la vidéo de cette agression, on voit un jeune à terre, menacé par un pistolet, sans que l’on sache s’il s’agit ou non d’une arme factice. Il lui est ordonné de demander pardon, le jeune s’exécute puis tombe à terre.

Il s’avère donc que depuis quelques jours, un cycle de violence s’est installé entre deux groupes de jeunes de Petah Tikva. Les adolescents se menacent, intimident leur ”rivaux” et filment avec leurs téléphones.

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a demandé aux services de police de ne faire preuve d’aucune tolérance face à cette violence. Depuis la rentrée, au moins deux incidents violents se sont produits dans des établissements scolaires du pays.