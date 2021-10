Les chiffres du Corona fournis jeudi soir à 22h40 par le ministère de la Santé indiquent un léger mieux : le nombre de nouveaux malades en 24 heures est descendu à 4.313 de même que le nombre de cas graves qui est de 619. Ils sont tout de même 266 à être dans un état critique et 211 à être placés sous assistance respiratoire. Le nombre de décès enregistré vendredi était de 27, mais cette donnée ne figure plus sur les chiffres du ministère de la Santé depuis plusieurs mois pour des raisons politiques évidentes. Pour être certain de la poursuite de cette décrue il faudra attendre les effets de la rentrée scolaire d’après les fêtes. Le directeur-général du ministère de la Santé Prof. Nahman Asch s’est cependant dit optimiste et estime que la quatrième vague de la pandémie est en train de s’estomper. Il pense qu’il ne faudra pas décréter de nouvelles restrictions.

Photo David Cohen / Flash 90