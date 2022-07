Les Américains vont bientôt être appelés à voter pour les élections de mi-mandat. Chez les Démocrates, une des lignes de fracture se situe autour du soutien à Israël. Les pro-israéliens vont tenter de reprendre la main sur le parti.

En effet, au sein du parti démocrate, tout le monde garde en tête la combine politique que la direction avait dû mettre au point afin de pouvoir voter en faveur du budget pour le Dôme de fer, en raison de l’opposition de certains de ses représentants au Congrès. De plus en plus de membres sont hostiles à Israël et cela commence à se ressentir dans les décisions au plus niveau.

En ce moment, ont lieu les primaires en vue de désigner les candidats aux élections de mi-mandat dans chaque Etat. Dans les Etats à majorité démocratique, la branche pro-israélienne du parti tente de faire le maximum pour évincer les candidats hostiles à l’Etat hébreu. Ainsi, ils espèrent augmenter le nombre de pro-israéliens au sommet du parti et parmi les preneurs de décisions.

On voit donc fleurir dans certains Etats des luttes internes au parti démocrate, à un niveau peut-être encore plus élevé que celles face à leurs concurrents républicains. La plupart du temps, il est difficile de déterminer les différences entre les prétendants au poste de candidat pour le Congrès. La ligne de conduite face à Israël fait partie des sujets qui permettent de les départager.

Depuis Israël on suit donc avec au moins autant d’intérêt la phase primaire des élections de mi-mandat qu’on ne suivra les élections elles-mêmes. Ces primaires vont être déterminantes pour la composition du Congrès et son degré de sympathie vis-à-vis d’Israël, avec toutes les conséquences que cela implique.