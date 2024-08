Après l’adoption par la Knesset de la réforme économique ”Ce qui est bon pour l’Europe est bon pour Israël”, qui va permettre de réduire les coûts à l’importation de nombreux produits et augmenter la concurrence, le ministre de l’Economie, Nir Barkat, passe à sa prochaine cible: le marché automobile.

Le ministre veut casser les monopoles sur le marché de l’automobile où les prix sont aussi très élevés. Il a convoqué récemment la préposée à la concurrence, Mihal Cohen, pour une conversation urgente et lui a demandé d’agir immédiatement pour que des décrets soient publiés contre les monopoles sur le marché automobile.

Aujourd’hui, le marché automobile souffre d’une hyper concentration et d’un manque de concurrence qui favorise l’envolée des prix. Une voiture en Israël coûte près de deux fois plus cher en Israël qu’aux Etats-Unis ou en Europe et les pièces de rechange coûtent jusqu’à trois fois plus cher. Selon le rapport du contrôleur d’État publié en 2022 qui examinait la compétitivité de l’industrie automobile, les importateurs automobiles importent et vendent eux-mêmes 60 % des pièces de rechange sur le marché. Cela est dû au contrôle d’un petit groupe monopolistique qui s’est transformé en importateur exclusif dans le secteur automobile en Israël et empêche la concurrence.

Le ministre a donc demandé à l’Autorité de la concurrence de mettre fin, par arrêté, à la concentration dans les mains d’une poignée d’importateurs existants des nouvelles marques chinoises automobiles: ”La situation est intolérable”, a déclaré le ministre, ”on ne peut pas accepter que les importateurs s’approprient de plus en plus de marques entrainant un renforcement de la concentration et empêchant toute concurrence”.