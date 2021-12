Après la rencontre entre Benny Gantz et Abou Mazen, l’un des conseillers du chef de l’Autorité Palestinienne Mahmoud Al-Habbash, s’était vanté lors d’une interview à une chaîne arabe que durant cette rencontre les « ‘Palestiniens’ avaient beaucoup reçu mais sans faire aucune concession politique ». Dans une autre partie de l’interview qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, Al-Habbash dit une chose bien plus grave encore avec une sincérité déconcertante : »Tous les allègements et les droits que nous obtenons sur le plan économique, sanitaire et éducatif donneront du temps au citoyen palestinien pour mieux combattre l’occupation »…

Photo Flash 90