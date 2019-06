INGRÉDIENTS :

La pâte sablée

-125 g de sucre

-1 sucre vanillé

-125 g de beurre fondu

-1 œuf

-250g de farine

L’appareil :

-6 œufs

-1 verre et demi de sucre

-1 bouchon de vanille liquide

-1 cuillère à café de jus de citron

-1 verre de farine

-1 pot de crème fraiche

-2 pots de 500g de fromage blanc à 20%.

Préparation de la pâte

Mélanger le sucre, le sucre vanillé et le beurre puis ajouter l’œuf et la farine. Ne pas trop pétrir la pâte. Mélanger avec le bout des doigts.

Etaler la pâte sur le moule en bas comme sur les bords. Moule utilisé: 26 cm de diamètre et 6 centimètres de hauteur

Préparation de l’appareil

Dans un grand bol mettre les œufs et le sucre. Mélanger bien à la cuillère. Et rajouter au fur et à mesure les ingrédients.

Mélanger bien le tout 4/5 minutes.

Verser ce mélange sur la pâte sablée

Recouvrir le moule d’une feuille aluminium ( le laisser durant toute la cuisson)

Cuire au four à 150 degrés durant 1h15

Astuce: au bout d’une heure entrouvrir le four de quelques centimètres.

A la fin du temps de cuisson ne pas sortir le gâteau du four pour le laisser refroidir avec la porte ouverte.