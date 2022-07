A l’occasion du 39e Festival International du film de Jérusalem, Charlotte Gainsbourg, Yvan Attal et leur fils Ben sont venus présenter à la presse “Les choses humaines”. Ravis d’être en Israël et en famille pour l’occasion, ils se sont exprimés très sincèrement et avec humour sur leurs projets, leur rapport à Israël et à leur identité sur Studio Qualita. Un vrai plaisir !