Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, s’est rendu aujourd’hui (mardi), sur le sommet du Hermon, côté syrien, là où se trouvent les troupes israéliennes.

Il a tenu à adresser un message au nouveau Président syrien, Al Julani: « Chaque matin, lorsque Julani ouvrira les yeux dans le palais présidentiel à Damas, il verra l’armée israélienne l’observer depuis les hauteurs du mont Hermon et se rappellera que nous sommes ici, et présents dans toutes les zones de sécurité du sud de la Syrie, afin de protéger les habitants du Golan et de la Galilée contre toute menace de sa part et de celle de ses compagnons djihadistes. »

Il a déclaré que « Tsahal se prépare à rester en Syrie pour une durée indéterminée. Nous maintiendrons notre présence dans la zone de sécurité et sur le mont Hermon, et nous veillerons à ce que toute la zone de sécurité du sud de la Syrie soit démilitarisée, exempte d’armes et de menaces. Nous protégerons également la sécurité des Druzes dans la région. »

« La nuit dernière, nous avons agi avec force contre des cibles militaires et avons attaqué plus de 40 objectifs dans le sud de la Syrie afin de mettre en œuvre la politique que nous avons annoncée et de neutraliser les menaces contre l’État d’Israël. Nous renforcerons nos liens avec les habitants de la région et, bientôt, le 16 du mois, les Druzes commenceront à travailler dans les localités du plateau du Golan », a conclu le ministre de la Défense.