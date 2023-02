A l’occasion de la conférence annuelle du quotidien Yediot Aharonot et de Ynet, qui s’est tenue ce mardi au Palais de la Nation, Binyanei Haouma, à Jérusalem et du 75e anniversaire de l’Etat d’Israël qui va être célébré prochainement, les lecteurs internautes ont été invités à choisir la chanson de l’année. Ils ont opté en majorité pour le titre ‘Je n’ai pas d’autre pays’, (Ein Li Eretz Ah’eret) écrit par Ehoud Manor et composé par Corinne El Al il y a quarante ans.

Manor avait créé cette chanson en souvenir de son jeune frère, tué pendant la guerre d’usure*. Elle a été interprétée pour la première fois par la chanteuse Gali Atari en 1986 mais par la suite, d’autres artistes l’ont chantée : Yizhar Cohen, Manor lui-même, et Yardena Arazi. Comme cette chanson a vu le jour en 1982, au moment de la première guerre du Liban, le public l’a considérée comme un chant de protestation.

Gali Atari, invitée ce mardi à monter sur scène pour l’interpréter une nouvelle fois, a déclaré qu’elle n’était pas surprise du choix des internautes ‘en ce moment plus particulièrement’, estimant qu’elle réapparaissait lorsque Israël traversait une crise.

Atari a indiqué que certaines paroles de cette chanson était citées par des gens de gauche comme de droite ‘qui lui donnaient leur propre interprétation’. « Même Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des Représentants des Etats-Unis, a mentionné plusieurs lignes de cette chanson dans le discours qu’elle a prononcé quelques jours après l’invasion du Capitole par des manifestants, en janvier 2021, après la défaite de Donald Trump aux élections présidentielles », a-t-elle rappelé.

*La guerre d’usure, Milhemet Hatacha, qui a opposé Israël à l’Egypte, a duré entre mars 1969 et août 1970.