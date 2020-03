Changement de cap chez Avigdor Lieberman?

Le président d’Israël Beiteinou s’est exprimé sur la chaîne 9 en langue russe et a annoncé que la meilleure option actuelle est désormais un gouvernement paritaire d’union nationale d’urgence composé uniquement du Likoud et de Bleu-Blanc, les autres partis le soutenant de l’extérieur. Il n’a pas dit qui devrait être Premier ministre. Il a expliqué son nouveau revirement politique par « la situation complexe que traverse le pays notamment du fait de la pandémie du Coronavirus » et d’autre part, par sa promesse électorale qu’il n’y aura pas de quatrième élection.

Sur la chaîne de la Knesset, le député de son parti Ivgeni Souba a confirmé les propos d’Avigdor Lieberman: « Le pays va vers une sorte de récession, de crise économique ce qui impose une nouvelle réflexion, par exemple un gouvernement d’union ».Photo Yonatan Sindel / Flash 90