Une médaille d’argent pour Israël aux Championnats du monde d’athlétisme qui se déroulent en ce moment à Budapest!

Le coureur de marathon, Maru Teferi, a été sacré ce matin (dimanche), vice-champion du monde à l’épreuve du marathon. Il a couru les 42.1 kilomètres en 2 heures 9 minutes et 12 secondes. Il a remporté cette seconde place après un formidable retournement de situation. Alors qu’il n’en restait plus que deux à l’entame des derniers kilomètres : l’Ougandais Victor Kiplangat et l’Ethiopien Leul Gebresilase, Maru Teferi s’est imposé devant Leul Gebresilase après un incroyable sprint final.

”Je suis tellement ému de représenter mon pays sur ce grand podium et d’apporter les honneurs à mon pays, à ma famille”, a déclaré Teferi, ”J’ai tout donné. J’ai vu qu’il (Gebresilase) faiblissait sur le dernier kilomètre, j’ai tenté de le dépasser et finalement, je l’ai dépassé”.

Teferi est le premier coureur de marathon israélien à remporter une médaille lors d’un championnat du monde. Il s’agit aussi de la première médaille israélienne lors de la compétition à Budapest.

Teferi est déjà vice-champion d’Europe du marathon, titre remporté aux championnats d’Europe à Münich en 2022 et co-médaillé d’or au marathon en groupe de cette même compétition.