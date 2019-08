La stupidité des autorités sportives iraniennes n’a pas de limites. Une semaine avant les championnats mondiaux de Judo qui se dérouleront à Tokyo, la fédération iranienne de judo a annoncé que l’équipe nationale renonce à se rendre à Tokyo et ne participera pas à ce championnat prestigieux qui est une préparation pour les JO de 2020 qui auront lieu dans la capitale japonaise également.

Pourtant, au mois de mai, un accord avait été signé entre la fédération internationale de judo et la fédération iranienne en vertu duquel les Iraniens s’engageaient à respecter les principes olympiques et notamment celui de non-discrimination. Mais l’on sait ce que valent les accords signés par les Iraniens, et jeudi, le directeur du comité olympique iranien, Syed Reza Salehi Amiria, annoncé que l’Iran renonce définitivement aux championnats de Tokyo afin de ne pas à avoir à affronter des athlètes israéliens! Lors de ce championnat on attendait notamment le duel possible entre le judoka israélien Saguy Mucky, champion du monde de sa catégorie et le judoka iranien Saeid Mollaei, n°2 mondial. Ce dernier avait d’ailleurs déjà simulé une blessure lors d’une rencontre importante, également pour ne pas à avoir à affronter le champion israélien.

