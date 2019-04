INGRÉDIENTS :

Pour 2 personnes

8 champignons porto Bello

250/300 g de viande hachée

1 oignon

1 oignon vert (cive)

1 cuillère à soupe de sauce tomate (ou concentré)

1 verre de sauce teriyaki (ou sauce soja et rajouter du sucre roux)

Préparation:

Laver les champignons, enlever leur queue et les poser à l’envers dans un plat allant au four. 10 min à 180 degrés (préchauffer le four avant).

Pendant ce temps couper l’oignon en petits morceaux et faire revenir dans une cuillère à soupe d’huile (ou moins).

Puis ajouter la viande hachée, la faire revenir, une fois devenue marron rajouter la sauce tomate et le sel.

Faire chauffer la sauce teriyaki à part.

Sortir les champignons du four et enlever l’eau qui s’est dégorgée. Remplir les champignons de viande hachée.

Arroser chaque champignon de sauce teriyaki et de cive coupée en morceaux.

Bon appétit !!!!