Une série de feux de forêt s’est déclarée dans plusieurs régions du centre du pays et dans la région de Jérusalem, en pleine vague de chaleur extrême. La circulation sur l’autoroute 6 a été interrompue dans les deux sens entre les échangeurs de Shorek et Nesharim, en raison d’un important incendie qui s’est déclaré près des localités de Petahia et Pedaya, dans la région de la Shfela.

Le feu a rapidement causé des perturbations dans le trafic ferroviaire. Par mesure de sécurité, les trains ont été arrêtés sur la ligne desservant Beit Shemesh, de crainte que les flammes n’atteignent les voies. La police a commencé à évacuer les habitants de Pedaya, tout en se préparant à l’évacuation potentielle d’autres localités à proximité. Un véhicule de police a été entièrement consumé par les flammes, mais aucun blessé n’a été signalé.

Dans l’après-midi, l’incendie s’est étendu vers la région de Kfar Menahem, près de Kiryat Malakhi, entraînant la suspension des liaisons ferroviaires entre Lod et Be’er Sheva. Parallèlement, un autre incendie majeur s’est déclaré dans la forêt d’Eshtaol, à l’entrée du moshav Tarum, au nord de Beit Shemesh. Les villages d’Eshtaol et Mesilat Zion ont été évacués. Les routes 44 et 38 menant à l’autoroute 1 ont été fermées à la circulation. Un véhicule de pompiers a été piégé par les flammes. Aucune victime n’est à déplorer.

Des dizaines d’équipes de pompiers, appuyées par deux avions et un hélicoptère, sont mobilisées sur plusieurs fronts. Selon les services d’incendie, les efforts visent à contenir les flammes et à empêcher leur propagation vers les localités de Petahia et Pedaya. « L’incendie se propage en fonction du vent. Nos équipes travaillent au sol et dans les airs pour en limiter l’expansion », ont-ils indiqué.

La police a exhorté les automobilistes à éviter les zones sinistrées, à suivre les instructions des forces de l’ordre et à emprunter des itinéraires alternatifs.

Le commandant du district de Shfela, le commissaire Kobi Mor, a dirigé une réunion d’urgence pour évaluer l’impact des incendies sur la sécurité publique et la gestion du trafic. Il a ordonné des reconnaissances aériennes et le dégagement des routes menacées pour assurer la sécurité des usagers. L’ensemble de l’opération est coordonné par les pompiers, l’unité aérienne de la police, l’Autorité de la nature et des parcs, les forces de sécurité locales et d’autres services d’urgence.