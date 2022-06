Cette semaine, comme toutes les fins de mois, retrouvez votre hebdomadaire Actualité Juive et son supplément mensuel LPH.

Actu J vous emmène à la rencontre de Rachi, le plus grand commentateur à l’occasion du Yom Rachi organisé par Elie Korchia, président du consistoire central.

Mais aussi des pages politique française et israélienne et un portrait d’Ilan Greilsammer et toutes vos rubriques habituelle.

LPH vous propose ce mois-ci une interview exclusive d’Ayelet Shaked, la ministre israélienne de l’Intérieur et pièce maitresse de l’échiquier politique. Cet entretien ouvre un dossier plus large sur la place des femmes en politique.