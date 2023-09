2.5 millions d’élèves ont repris ce matin (vendredi) le chemin de l’école. Parmi eux 181000 font leurs premiers pas en Kita Alef (CP).

Cette année, le calendrier des vacances sera modifié dans les écoles primaires et les collèges, en vertu de l’accord conclu entre le ministère de l’Education, celui des Finances et le syndicat des enseignants, sous le gouvernement Bennett-Lapid.

Ainsi, entre Yom Kippour et Souccot, les enfants ne retourneront pas à l’école et feront le pont, ce qui rallongera les vacances de Souccot. En revanche, le lendemain de Simhat Torah mais aussi du 7e jour de Pessah et de Shavouot – Isrou Hag – ne seront plus fériés pour les écoles. De même, le jeûne d’Esther et Lag Baomer seront des jours d’école à partir de cette année.

Dans le contexte social actuel, le ministre de l’Education, Yoav Kisch a décidé que l’année scolaire sera placée sous le signe d’une ”éducation à toutes les opinions”. Il souhaite que soit enseignée la manière dont une querelle d’opinion doit être appréhendée. L’objectif est de fournir aux élèves les outils pour faire face aux clivages et à la crise dans la société israélienne. Les écoles disposent d’une souplesse quant aux contenus qu’elles mettront dans ce programme mais elles devront mettre en avant les différentes opinions existantes dans la société israélienne et permettre l’expression de chacun.

Ce programme du ministre Kisch sera mis en oeuvre dès la maternelle. Les enseignants ont reçu des supports pour mener un dialogue serein dans les classes mais aussi dans la salle des profs pour tout ce qui concerne la réforme judiciaire et les différentes opinions politiques et sociétales.

Yoav Kisch a expliqué sa décision de faire entrer à l’école ce sujet brûlant de l’actualité: ”Au début, nous avons pensé que ce n’était pas une bonne chose de faire entrer la querelle dans les écoles. A la lumière de la situation actuelle et pour éviter la fracture, nous avons décidé de changer d’approche. Les directeurs, les enseignants et les élèves recevront les outils et la formation pour gérer un débat d’idées dans les classes. Il est possible de mener un dialogue dans le respect et l’écoute, de telle sorte que chacun puisse exprimer ses opinions et écouter l’autre”.

Parallèlement, le ministre lance un projet pour endiguer les phénomènes de violence au sein des établissements scolaires, que ce soit entre les élèves ou vis-à-vis des enseignants. Dans le cadre de ce programme, les directeurs d’école et le personnel pédagogique disposeront de plus de pouvoirs pour traiter des problèmes de violence qu’elle soit physique, qu’elle s’exprime par du harcèlement scolaire ou sur les réseaux sociaux, par des humiliations, des atteintes sexuelles, par la diffusion d’images ou de vidéos, par la perturbation du bon déroulement des cours ou par l’introduction d’alcool dans les écoles.

Par ailleurs, le système éducatif fera la promotion des valeurs d’excellence. Le message et l’importance de l’investissement et des efforts seront transmis à chaque élève afin de l’encourager à exploiter son potentiel.