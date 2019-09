On a tous crié pour les plus courageux, chuchoté pour les plus timides, cette fameuse phrase d’épuisement moral à cause de trop de bruit, trop de poussière, trop d’embouteillage, trop de trop…

Aujourd’hui aussi on a envie d’hurler à qui veut bien l’entendre : « Hé ! C’est pas bientôt fini ? ».

Au fait, vous parlez de finir quoi exactement ? La guerre contre les milices chiites en Syrie armées par l’Iran ? Niet ! Les galipettes de la France face aux ayatollahs ? No ! Trump et son fameux plan de paix ? LLa ! Ou alors la montée des prix de l’immobilier et des yaourts au supermarché ? Non et non !

Tout cela semble superflu ! L’essentiel cette semaine, ce sont les coureurs du peloton politique, de gauche comme de droite, à quelques jours de la ligne d’arrivée aux urnes. Le 17, c’est demain !

Mais, après tout, qu’attendons-nous vraiment des résultats de ces élections ? Un vrai changement de cap ou un retour à la continuité ? Ou alors mieux encore, le prolongement de ce gouvernement précédent, mais avec quelques changements, plus justes ?

Rassurez-vous, dans tous les cas, les acteurs de la série de l’été devraient, pour la plupart, rester présents le 18 septembre pour composer une nouvelle Knesset avec juste un changement de rôles, de chaises, au mieux ! L’énigme reste la vedette numéro un !

Les partis en jeux sont complètement rentrés dans la course. Tous s’agitent sans cesse, derrière ou devant la caméra, jouant des coudes, insultant au passage, avec quelques critiques ou médisances sur le côté, calomniant la concurrence et oubliant presque à l’arrivée le but fondamental de leur course : le message aux électeurs.

La loi des caméras dans les urnes n’est pas passée, peu importe. Et si on imaginait, en cette veille de Rosh Hashana, qui arrive à grand pas, que nous étions filmés, serions-nous plus droits, plus complaisants, plus aimables, moins égoïstes, moins indifférents… Heureusement que le peuple juif a ce retour de conscience au mois d’Eloul, qui invite à se recentrer, avec cette impression que toujours un œil nous observe, de là-haut …allez souriez, vous êtes filmés !

On parle de guerre dans la parasha de cette semaine, ki tetsé la milh’ama ! Les canons grondent autour de nous, mais ne nous impressionnent pas. Il suffirait juste d’être moins préoccupés à se tirer les uns sur les autres : gauche, droite, pratiquants ou pas, ashkénazes ou sépharades, pro ou anti Bibi …Plus que quelques jours, et c’est fini, ou presque !

Avraham Azoulay

Photo by Isaac Harari/Flash90