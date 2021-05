À la suite du cessez-le-feu imminent, Ganz a déclaré: « Personne, aucune zone ou aucun quartier de Gaza n’est à l’abri. Nous avons des milliers d’autres cibles d’attaque qui ne font que s’accumuler. Tsahal a de nombreux plans pour continuer d’attaquer le Hamas et les combats ne s’arrêteront pas. jusqu’à ce que nous apportions une paix complète et durable.

«La communauté internationale doit également comprendre que celui qui a ouvert le feu est l’organisation terroriste Hamas, qui continue de tirer sur une population civile aveugle – et elle en porte la responsabilité et en paie le prix. « L’armée israélienne est déployée et préparée à toutes les frontières – face aux menaces terrestres, aériennes et maritimes, et contrecarrera toute tentative des éléments étrangers de nuire aux citoyens israéliens et de violer sa souveraineté », a ajouté le ministre de la Défense.