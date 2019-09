Notre société nous enseigne à gagner du temps et pour ce faire, une foule de livres, films et ateliers sont à la disposition du grand public. Tous proposent des solutions à peu près identiques: être ordonné, privilégier l’essentiel plutôt que l’accessoire, dresser une liste, savoir dire non, ne pas remettre au lendemain … Tous ces conseils s’avèrent être justes et relèvent du bon sens. Mais imaginons que vous les ayez suivis à la lettre et que vous ayez gagné ce temps (bien entendu, en dehors des heures que vous devez à votre employeur), que faire de ce temps libre et surtout pourquoi en a-t-on besoin ?

Vaquer à ses loisirs n’est pas un cadeau mais une opportunité, celle d’élargir nos horizons, de mieux nous comprendre et de nous détendre pour mieux continuer. En tant que moyen, ils représentent évidemment une activité positive et un moyen de prendre soin de sa personne. Mais usés ou abusés, ils deviennent alors un piège, sinon une addiction dont il est difficile de se dégager. L’art, car c’est un art, d’utiliser intelligemment son temps libre exige une autodiscipline et des efforts constants dans le but de se dépasser soi-même. Il est clair qu’un des plus grands combats de notre société est celui qui oppose spiritualité et divertissement car l’enjeu n’est pas de gagner du temps mais de le remplir, de le vivre et de le considérer dans toute sa mesure.

Je crois qu’il existe trois façons de remplir son temps libre: a) la façon studieuse et active, telle l’étude religieuse ou profane, professionnelle ou non, le bénévolat, les activités sociales … qui continuent à construire notre personnalité en dehors de tout cadre coercitif. Evidemment, le Peuple du Livre n’a pas de temps à perdre, les minutes sont comptées: “Tu méditeras la Thora jour et nuit” (Josué 1: 8) est un ordre divin. L’étude, encore l’étude et toujours l’étude, est notre plat quotidien, chacun selon ses possibilités et ses moyens. C’est elle qui est l’antidote de l’ennui et du vice, à condition bien sûr de l’intérioriser. b) La façon distractive comme le sport, lorsqu’il n’est pas professionnel, les excursions, l’art, la musique …, qui sont une sorte de bouffée d’oxygène pour mieux régénérer notre vie professionnelle et familiale. c) La façon que je nommerai parasite, remplie par des jeux vidéo, télévision, internet, qui sont parfois le théâtre de scènes violentes, de pornographie et autres contenus provocants ou offensants, susceptibles de développer une dépendance dangereuse. En résumé, l’individu vaut ce que valent ses loisirs.

Si les deux premières manières de remplir son temps libre sont recommandables, bien sûr à des degrés différents, la troisième peut avoir des conséquences graves, essentiellement sur les plus vulnérables d’entre nous, les enfants en particulier. (Résultats scolaires en baisse, désintérêt pour les relations sociales, répercussion sur le sommeil …). Ajoutons par ailleurs que le temps libre provoque souvent “l’effet rebond”: on gagne en effet du temps mais on décide de le remplir par une autre activité, souvent oisive, qui n’était pas dans le plan initial, positif lui.

Existe-t-il un traitement contre ce parasite ? Seule la force de la volonté et une éducation un tant soit peu autoritaire, peuvent en avoir raison. Se dire que perdre du temps, bouche bée devant un écran, c’est tout simplement perdre de la vie. “Ce n’est rien de mourir, c’est affreux de ne pas vivre.” écrivait Victor Hugo dans ‘Les Misérables’. Comprenons-nous: perdre de la vie n’est pas synonyme de s’autoriser à ne rien faire, ce qui peut être salvateur pour notre mental, qui a parfois besoin de temps en apesanteur pour s’oublier, oublier toute obligation et responsabilité, et ainsi se libérer de toute contrainte.

On raconte l’histoire d’une riche personne qui rencontre un pauvre pécheur. Il engage la conversation: “Monsieur, combien de temps péchez-vous chaque jour ?”. “Environ une heure”. “Mais pourquoi ne continuez-vous pas à pêcher pour attraper davantage de poissons. Avec cet argent, vous achèteriez un bateau et augmenteriez ainsi vos revenus”. “Et après ?”. “Après ? Vous pourriez profiter de la vie, pêcher par exemple”. Le pêcheur sourit et lui dit: “Vous voulez dire exactement comme je fais maintenant ?…”

Yaakov Levi

Rav Kehilath Atrid, Arnona Hatse’ira.