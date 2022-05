Depuis les accords d’Oslo, la Judée-Samarie est divisé en trois types de territoires. Les territoires C sont administrés par Israël et comprennent les implantations juives, les territoires B administrés par l’Autorité palestinienne avec un maintien de l’ordre assuré en coopération avec Israël et les territoires A dont l’administration et la sécurité dépendent totalement de l’Autorité palestinienne.

Officiellement, l’entrée aux Juifs dans les villages de la zone A est interdite pour des raisons de sécurité. En effet, il est arrivé plus d’une fois que des Juifs entrés volontairement ou non dans ces endroits aient été victimes de lynchage ou de tentative de lynchage.

Le mois dernier, deux Juifs ayant amené leur voiture à réparer dans le village de Hizmeh ont été sauvé in extremis. Shabbat dernier, un couple juif est entré à Kalkilya pour y faire des emplettes ont été attaqués au gaz lacrymogène et leur véhicule leur a été volé.

Il y a quelques temps, un homme juif qui achetait des cigarettes dans un village arabe s’est fait voler sa voiture avec son fils à l’intérieur. Heureusement, l’histoire s’est bien terminée pour l’enfant.

Ce ne sont que quelques exemples, les plus récents, du sort réservé aux Juifs qui s’aventureraient dans ces zones.

Pourtant, il s’agit d’une infraction pénale que beaucoup n’hésitent pas à commettre, essentiellement pour profiter des prix beaucoup plus bas dans ces villages pour bon nombre de produits de la vie courante, pour la réparation des voitures ou même pour des soins dentaires. Entre les Arabes israéliens qui rendent visite à leurs proches et les Juifs, l’armée pense que des dizaines de milliers d’Israéliens ont l’habitude de passer en zone A. Parmi les destinations prisées: Djénine, Toulkarem, Kalkilya, Naplouse et Hevron.

L’armée israélienne précise qu’il faut distinguer entre les Israéliens juifs et arabes. Ces derniers étant libres de circuler dans la zone A. L’interdiction de se rendre dans ces villages et d’y faire des courses, ne vaut que pour les Juifs, dont la sécurité est grandement menacée. Vous avez dit apartheid?